Westfalenpost: Kommentar von Kerstin Münstermann über die mühsame Regierungsbildung

Hagen (ots) - SPD-Chef Martin Schulz trat im Wahlkampf an,Bundeskanzler zu werden. Nach seiner krachenden Wahlniederlagekündigte er an, seine Partei ohne Wenn und Aber in die Opposition zuführen. Die Jamaika-Verhandlungen zwischen CDU, CSU Grünen und FDPscheiterten, seitdem führt Schulz überhaupt nicht mehr, er laviertnur noch. Man habe viele Optionen für eine Regierungsbildung undsolle in Ruhe reden, es eile ja nicht, sagt er nach dem Gespräch beimBundespräsident Frank Walter-Steinmeier. Gleichzeitig gibt er dem"Spiegel" ein Interview und legt bereits inhaltliche Leitlinienseiner Partei fest. Gibt es wirklich so viele Optionen, außer einemklaren Ja? "Wir sind eine stolze und selbstbewusste Partei. Ausdiesem Stolz heraus sollte die SPD handeln, nicht aus Angst", sagtSchulz in dem Interview auch. Beides richtig. Aber dann sollte derSPD-Vorsitzende auch so handeln. Keine Angst zu haben heißt auch,Führungsstärke zu demonstrieren, vor Entscheidungen nichtzurückzuweichen und vor allem, diese zu treffen. Das Lavieren dervergangenen zwei Wochen lässt den Eindruck zurück, die SPD willeinfach nicht regieren. Das ist erstaunlich. Die Partei konnte inder vergangenen Legislatur vieles für ihre Wähler und dasSozialgefüge im Land erreichen: beim Mindestlohn, derRentengesetzgebung, für Familien. Warum spielt die SPD mit demGedanken an eine Minderheitsregierung überhaupt? Sollen nurUnionsleute auf den Ministerbänken Platz nehmen? Und die SPD sichverpflichten, bei entscheidenden Abstimmungen für Merkel zu votieren?Und darauf verzichten, eigene Positionen ein-und in Gesetzentwürfenunterzubringen? Dieses Zögern passt einfach nicht zur selbstbewusstenSPD.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell