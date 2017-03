Westfalenpost: Koalitionsausschuss

Hagen (ots) - Schön, dass die SPD glaubt, Grund zum Feiern zuhaben. Nur blöd, dass die nächste große Festivität in Berlinterminlich ausgerechnet mit dem Koalitionsausschuss kollidiert.Natürlich müsste Martin Schulz, 100-Prozent-Vorsitzender und neueLichtgestalt der deutschen Sozialdemokraten, daran teilnehmen. Esgeht bei dem Treffen schließlich um wichtige Weichenstellungen. Erwill aber nicht. Weil er feiern möchte? Nein, wohl eher, weil ernicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Schulz will sich(noch) nicht auf das glatte Parkett des politischen Alltagsgeschäftsbegeben. Denn wenn er dort mit Merkel, Kauder und Co. in trauterRunde sitzen würde, könnten die Wähler ja denken, er gehöre zumpolitischen Establishment der Hauptstadt. Und er müsste Stellungbeziehen zu Fragen, zu denen er bisher geschwiegen hat. Das alleskönnte den Schulz-Hype beschädigen. Also kommt er nicht. Dass dieUnion die Absage jedoch zum Skandal aufpustet, offenbart, in welchemDilemma sie steckt. CDU und CSU kriegen Schulz nicht zu fassen. Weilsich der Mann aus Würselen bisher inhaltlich zurückhaltend bis garnicht äußert, bietet er keine Angriffsflächen. Er lebt von seinerAusstrahlung. Wer in der CDU behauptet, die Union müsse jetzt nochlange nicht in den Bundestagswahlkampf einsteigen, der begehtallerdings einen folgenschweren Fehler. Denn der Wahlkampf hat längstbegonnen. Wenn Hannelore Kraft bis zum 14. Mai keinen gravierendenFehler mehr macht, bleibt sie in NRW Ministerpräsidentin. Zuverdanken hätte sie das nicht unbedingt ihrer eigenen Politik -sondern Martin Schulz.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell