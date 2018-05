Westfalenpost: Kleines Kita-Einmaleins / Kommentar von Nina Grunsky zu den Kita-Gebühren

Hagen (ots) - Der Bildungserfolg in Deutschland ist zu stark vonder sozialen Herkunft abhängig. Daran hat sich seit derVeröffentlichung der ersten Pisa-Studie nichts geändert - trotz allerReformen an den Schulen. Dass sich darüber niemand wundern darf,belegt die aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung wie der Vergleichder unterschiedlichen Kita-Gebühren in NRW.Für die Höhe der Gebühren sind die Kommunen zuständig. Sie legenauch fest, bis zu welcher Einkommenshöhe Eltern von den Beiträgenbefreit bleiben. Es gehört zum kleinen Kindergarten-Einmaleins, dassGemeinden, die knapp bei Kasse sind, mehr Geld eintreiben müssen alswohlhabende Städte. Sie können das nicht allein von den reichenEltern nehmen, um nicht die zahlungskräftigen Familien, die siebrauchen, zu vergraulen. Sie kommen zudem schneller auf den Gedanken,von Eltern ganz kleiner Kinder, deren Betreuung aufwendiger ist, mehrGeld zu verlangen als von anderen. All das lädt sozial schwächereFamilien nicht unbedingt ein, die Chance frühkindlicher Bildung zunutzen.Den Kommunen Gestaltungsfreiheit zu überlassen, ist gut. AberKita-Beiträge sind dafür nicht das richtige Spielfeld. WennBildungserfolg nicht von sozialer Herkunft abhängig sein soll, müssenalle Kinder die gleichen Startchancen bekommen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell