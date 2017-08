Westfalenpost: Kinderbetreuung

Hagen (ots) - Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gibt esnicht. Die Chancen der Kinder auf Bildung hängen auch von ihremWohnort ab. Das zeigen die Ergebnisse der Bertelsmann-Stiftung zurPersonalausstattung der Kindergärten in Deutschland. Die ostdeutschenBundesländer, die bisher mit hohen Betreuungsquoten bei Kindern unterdrei Jahren beeindruckten, bekommen dies offenbar hin, indem sicheine Fachkraft teils um drei mal so viele Kinder kümmern muss wie inmanchen westdeutschen Ländern. Was im Umkehrschluss leider nichtbedeutet, dass in NRW der Personalschlüssel besonders gut wäre, weildas Land bei den Betreuungsquoten für Kinder unter drei Jahren bisherbescheiden dastand. In NRW ist der Personalschlüssel etwasungünstiger als im westdeutschen Mittel. Eine gutePersonalausstattung aber ist ein wichtiger Faktor für die Qualitäteiner Kita. In Südwestfalen ist man vielerorts zwar besser als derLandesdurchschnitt. Aber auch hier zeigen sich zwischen den Kreisenteils deutliche Unterschiede. 10,3 Kindergartenkinder pro Fachkraftim Kreis Olpe, gegenüber 8 Kinder auf einen Erzieher in Bielefeld.Zwei Kinder mehr betreuen - das ist kein Kinderspiel. DieseUngleichheiten einzuebnen, das ist nun Aufgabe der neuenLandesregierung. Dabei sollte sie sich an den Standards der bestenBundesländer orientieren. (So gesehen hat der Bildungsföderalismus,der dieses Benchmarking möglich macht, vielleicht sein Gutes.) AmEnde werden noch viele Unterschiede bleiben. Denn wie gut die Chancensind, hängt auch davon ab, wie gut die Erzieher aus- undfortgebildet, vor allem wie motiviert sie sind. Je knapper aber derPersonalschlüssel, desto schlechter steht es auch darum.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell