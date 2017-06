Westfalenpost: Keine Zeit für Rituale / Kommentar von Tobias Blasius zur NRW-Regierungsbildung

Hagen (ots) - Kein Konflikt für die Galerie. Keindisziplinierendes Drohen. Nicht einmal die zur Legendenbildungunerlässliche letzte Verhandlungsnacht scheint es zu geben. CDU undFDP haben bei ihren Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalenbislang auf sämtliche Rituale im Vorfeld einer Regierungsbildungverzichtet. Geräuscharm wurde in drei Wochen Kapitel um Kapitelabgehakt. Die inhaltlichen Gegensätze, die CDU und FDP seit derliberalen Runderneuerung 2013 zu überbrücken haben, sind offenbarüberschaubar. Hinzu kommt ein vertrautes Verhältnis der ungleichenSpitzenleute Laschet und Lindner, die einander schon malGute-Nacht-Grüße per SMS übermitteln. Doch gute Stimmung allein machtnoch keine gute Politik. Was das alles wert ist, zeigt sich erstmalsam 27. Juni. Wenn Laschet bei der Ministerpräsidenten-Wahl im Landtagnicht alle 100 schwarz-gelben Stimmen erhält, der Koalitionsvertragfür die spätere Regierungsarbeit zu vage formuliert wurde oder dasHaushaltskonzept am Ende zu sehr aufs Prinzip Hoffnung setzt - ja,dann wird der Zauber des Neuanfangs schnell wieder verfliegen.Während der Koalitionsverhandlungen ist es aber einstweilen gelungen,den die Landespolitik seit Jahren lähmenden Eindruck des Stillstandszu korrigieren. Wo sich Rot-Grün zuletzt nur noch für nicht zuständigoder zum Opfer höherer Berliner und Brüsseler Mächte erklärt hatte,markiert Laschet zumindest einen Gestaltungsanspruch. ImTagesrhythmus werden Handlungsfelder identifiziert, in denen dieLandesregierung sehr wohl etwas tun kann. Mit welchem Ergebnis, wirdman sehen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell