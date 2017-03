Westfalenpost: Kein Kinderkram / Kommentar von Nina Grunsky zur Belastung von Kita-Leitungskräften

Hagen (ots) - Kinderkram ist die Leitung einer Kita heutzutagekeineswegs. Die Ansprüche an die Kindergärten sind hoch. Kitas sindmehr als Indoor-Spielplätze. Sie sollen stark fürs Leben machen. Siesollen den Grundstein im Bildungssystem legen und dafür sorgen, dassI-Dötze nicht mit Sprachdefiziten in die Schule kommen. Sie sind biszu 45 Stunden pro Woche für die Kleinen da - und müssen deshalb umsobesser und enger mit den Eltern zusammenarbeiten, damit Erziehunggelingen kann. Alle Jahre wieder bekommen sie von der Politik neueAufgaben aufgebürdet und stehen vor neuen Herausforderungen, wennetwa traumatisierte Flüchtlingskinder Hilfe brauchen. Eltern undPolitikern mag es wichtiger erscheinen, wenn so viele Kräfte wiemöglich unmittelbar für die Kinder da sind, statt sich um dieKita-Verwaltung zu kümmern. Doch all diese Aufgaben lassen sich nichtnebenbei im laufenden Geschäft bewältigen. Dafür braucht es klugeKonzepte, kreative Ideen. Dafür müssen Kooperationen eingestieltwerden - zum Beispiel mit Schulen. Dafür müssen Mitarbeiter motiviertund fortgebildet werden. Eine Aufgabe, die umso wichtiger ist, alsder Personalschlüssel und die Finanzausstattung der Kitas zu knappbemessen sind. Wer an einer Stelle spart, muss eben an der anderenzuzahlen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell