Westfalenpost: Karneval und Flüchtlinge: Fatale Wirkung von Worten

Hagen (ots) - Die starke Präsenz von "arabisch/nordafrikanischaussehenden jungen Männern", wie es im Behördendeutsch heißt, hatnach den Kölner Silvesterfeierlichkeiten in der Polizei-FührungSpuren hinterlassen. Vor den närrischen Tagen will man Vorsorgetreffen, dass nicht ausgerechnet die drangvolle Enge desStraßenkarnevals zu neuen Konfrontationen und Tumultdelikten genutztwird. Da zu den Krawallmachern zuletzt unbestreitbar auch solcheMänner gehörten, die sich nur mit einer Bescheinigung alsAsylsuchender ausweisen konnten, ist die Einbeziehung vonFlüchtlingseinrichtungen in das Präventionskonzept nur folgerichtig.Doch wie die NRW-Polizeiführung einen glatten Karnevals-Verzicht fürFlüchtlinge einforderte, vor deren "massiertem Auftreten" warnte, von"unerwünschten Wechselwirkungen" raunte, "kritiklose Kontrolle"erwartete - das ist herabwürdigend und nicht akzeptabel. Adressatensind ausgerechnet die Heimleiter vieler Wohlfahrtsorganisationen, diesich aufopferungsvoll bemühen, Asylbewerbern auch über das Brauchtumunsere Werte und Traditionen zu vermitteln. Es ist gut, dass dasangeblich "nicht autorisierte" Schreiben sofort zurückgezogen wurdeund das Innenministerium sich distanzierte. Noch besser wäre es, dieWirkung von Worten würde in den Führungsetagen von vornherein besserbedacht.