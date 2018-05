Westfalenpost: Joachim Karpa zum Masterplan Glasfaser Südwestfalen

Hagen (ots) - Hätten Sie das gedacht? Weltweit liegt Schweden beider durchschnittlichen Geschwindigkeit im Internet vor Rumänien undder Schweiz. Deutschland belegt abgeschlagen Platz 20. Offenbar sinddie Menschen im schwedischen Lappland oder in den rumänischenKarpaten schneller im Netz unterwegs als in Südwestfalen. Böseformuliert. Die Region, die mit mehr als 150 Weltmarktführern glänzt,verfügt über eine digitale Infrastruktur, die den Namen nichtverdient. Für alle die, die es nicht wissen: Es sind diefamiliengeführten Mittelständler wie im Sauerland und Siegerland, diedas wirtschaftliche Rückgrat Deutschlands bilden. Ohne schnelles Netzbleibt ihre Leistungsfähigkeit bei 50 MBit/s auf der Strecke - dasgefährdet ihre Existenz. Der Regionalrat Arnsberg hat Recht. Derflächendeckende Glasfaserausbau ist alternativlos. Ein Masterplanmuss her. Schluss mit der Rosinenpickerei, Schluss mit dem Wirrwarrder Förderprogramme. Ein Glasfaseranschluss wird in Zukunft sowichtig sein wie der Strom- und Wasseranschluss. Hätten Sie das vorfünf Jahren gedacht?Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell