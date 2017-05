Westfalenpost: Joachim Karpa zum Evangelischen Kirchentag

Hagen (ots) - Seine Aussage verdient keine Replik. Man solltenicht über jedes Stöckchen springen, das einem hingehalten wird. Unddoch, es juckt in den Fingern. Das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahnkritisiert die Kirchen anlässlich des Evangelischen Kirchentages fürdie Einmischung in die Tagespolitik. Sie, die Kirchen, sollten sichgefälligst um ihre vermeintlichen Kernthemen wie Seelsorge,Glaubensvermittlung und das Karitative kümmern. Starke Worte füreinen Mann, der zwei Jahre als Bankkaufmann gearbeitet hat, seitfünfzehn Jahren im Bundestag sitzt und wenig dazu gelernt hat. Auchdas Studium der Politikwissenschaft an der Fernuniversität Hagen hatoffenbar zu keiner Wissenserweiterung geführt. Wie sonst kann eineaufstrebende Führungsfigur der christdemokratischen Partei, der Nameist Programm, glauben, mit solchen paradoxen Äußerungen zu punkten.Aufmerksamkeit für sich? Und sonst? Immer wieder lockt esEmporkömmlinge dieser Politiker-Spezies mit irrwitzigen Forderungenin die Öffentlichkeit. Ohne Substanz, ohne Verstand, mitklammheimlicher Freude über das Echo. Warum sollten die 48 MillionenKirchenmitglieder im Land schweigen? Um Leuten wie Spahn und Co. dieBühne zu überlassen? Bitte nicht. Angela Merkel und Armin Laschethaben die Einmischung der Kirchen eingefordert. Ihr Horizont ist einanderer, ein größerer. Gut so.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell