Westfalenpost: Jens Helmecke zur wachsenden Wirtschaftskraft in ländlichen Regionen

Hagen (ots) - Fast könnte man meinen, in Deutschland gibt es einkleines Wirtschaftswunder auf dem Land. In diese Richtung dürfte somancher das Institut für Wirtschaft in Köln (miss-)verstehen, das unszu Weihnachten eine Betrachtung des Pro Kopf-Beitrags zumBruttoinlandsprodukt (BIP) beschert hat. Haben wir uns das gewünscht?Der Autor dieser Zeilen eher nicht, denn die IW-Studie verwirrt mehrals sie klarmacht. Erstens "wächst" da etwas deshalb, weil dieEinwohnerzahl in machen ländlichen Gebieten stärker schrumpft als dieWirtschaftskraft. Abgesehen davon, dass das IW abgeleitete Prognosenam liebsten im Konjunktiv belässt, bleibt die Studie ein Beitrag ohnegroßen Erkenntnisgewinn, weil das Ländliche über einen groben Kammgeschoren wird. Dabei gibt es hier wahrlich enorme Unterschiede. Dassauf dem Land, wie vom IW Köln prognostiziert, Fachkräfte knappwerden, ist dort so, wo es Arbeitsplätze gibt. Zum Beispiel inSüdwestfalen. Es geht darum, die Menschen hier zu halten und neue zugewinnen. Dies gelänge, indem Kommunen von Finanzlasten befreitwerden, die Bund und Land tragen müssten. So bliebe Geld, um dieInfrastruktur auf dem Land zu verbessern und bescherte, ohneKonjunktiv, echtes Wirtschaftswachstum auf dem Land.