Westfalenpost: Israel/Palästina: Provokationen

Hagen (ots) - Auch das ist eine Folge der Ankündigung von DonaldTrump, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen: Der Likud fühltsich ermutigt, das seit Jahrzehnten besetzte Westjordanland faktischzu annektieren. Das geht wohl auch Premier Netanjahu, der denweltweit kritisierten jüdischen Siedlungsbau in palästinensischenGebieten gefördert hat, zu weit. Aber schon die Absicht heizt denDauerkonflikt weiter an. Die Zwei-Staaten-Lösung, die riskant undkompliziert würde, aber als einzig mögliche Friedenschance gilt, wäreendgültig tot. Und die Alternative, allen Palästinensern in einemGroß-Israel volle Bürgerrechte zu gewähren, kann sich der Staat nichtleisten, weil die Juden dann in die Minderheit gerieten. Jetztherrscht, anders als Boykott-Propagandisten tönen, keine Apartheid.Der Vorwurf verharmlost nachträglich die weißen Rassisten inSüdafrika. Aber auch Freunde Israels sehen die Politik derProvokation und Konfrontation mit großer Sorge. Weil sie den BürgernIsraels nicht mehr, sondern weniger Sicherheit bringt. Weil sieIslamisten weltweit Auftrieb gibt. Weil sie in Europa noch mehrunerträglichen Antisemitismus provoziert. Das passt einigenRadikalen, die alle Juden in Israel versammeln wollen, ins Konzept.Da sind sie sich mit unseren rechten Spinnern einig.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell