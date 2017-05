Westfalenpost: Impfpflicht

Hagen (ots) - Kinderkrankheiten. Das klingt so harmlos. Doch dieheute Über-50-Jährigen erinnern sich noch gut daran, wie gefährlichoder sogar lebensbedrohlich Masern und Diphtherie sein können. Da dieImpfraten in Deutschland und Europa seit Jahrzehnten einigermaßenhoch sind, haben viele Familien die schrecklichen Folgen vonKinderkrankheiten nicht mehr vor Augen. Statt vor der Krankheitfürchten sie sich vor dem Schutz. Dabei sind mögliche Nebenwirkungenin keinem Falle so gravierend wie die Infektion selbst. Bis zu dreivon 1000 Kindern sterben an Masern. Besonders Kinder unter fünfJahren und Erwachsene über 20 Jahren sind von Komplikationenbetroffen. Die Impfrate sinkt also dank überbesorgter Eltern wieder;aber die Erreger sind deshalb noch lange nicht ausgestorben.Beängstigend ist, dass in Deutschland derzeit nur 37 Prozent allerKleinkinder rechtzeitig und regelgerecht gegen Masern geimpft werden.Daher muss man alle Maßnahmen der Gesundheitsbehörden begrüßen,Epidemien zu vermeiden, auch wenn sie Sanktionen gegen die Eltern zurFolge haben. Denn bei der Gesundheit, und gerade bei hochansteckendenKrankheiten, sollte das Kindeswohl stets über dem Elternwillenstehen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell