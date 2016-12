Westfalenpost: Ilka Wiese zu Südwestfalen

Hagen (ots) - Ich bin Südwestfale. Das wird auch in den nächstenJahrzehnten kaum einer sagen, wenn er fernab der Heimat gefragt wird,wo er denn herkommt. Zu stark ist die persönliche Identifikation mitdem Sauerland, dem Siegerland oder der Soester Börde. Das lässt sichnicht so leicht mit einem neuen Begriff überschreiben. Abervielleicht muss das gar nicht sein. Es ist spannend zu sehen, wieSüdwestfalen in den vergangenen Jahren als Wirtschaftsraumfunktioniert. Wie sich Unternehmen zusammenschließen, die mitähnlichen Voraussetzungen arbeiten: Fachkräftemangel und schwacheInfrastruktur auf der einen Seite und auf der anderen Seite dasWissen der Weltmarktführer und die große Loyalität der Arbeitnehmer.Immer wieder wird betont: Wir sind die stärkste Industrieregion inNordrhein-Westfalen. Das klingt nach Erfolg. Auch das schafftIdentifikation. Dazu beigetragen hat sicher auch die Regionale, dieerst als Kunstgebilde belächelt wurde, deren Förderung nun aber inden Innenstädten sichtbar geworden ist. Heimat wird dennoch einkleinerer Raum in Südwestfalen bleiben.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell