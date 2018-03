Westfalenpost: Holdrio, duwiduwidi, holdria / Kommentar von Joachim Karpa zu Heino als Heimatbotschafter des Landes NRW

Hagen (ots) - Nein, diese Überschrift ist kein Fehler, also keinBuchstabensalat eines übermüdeten Autors. Nein. Es ist der Refrainvon "Schwarzbraun ist die Haselnuss". Eines dieser Volkslieder, Endedes 18. Jahrhunderts komponiert, das die Nazis für ihre Zweckeverfremdet haben. Genauso wie das Lied "Wenn alle untreu werden",verewigt im SS-Liederbuch. Nein, dafür kann Heino nichts. Heino istkein Nazi. Es sind halt einige Lieder, die zu seinem Repertoiregehören, die vor seiner Zeit in braune Soße getunkt wurden. Kritikersprechen hingegen von seiner einfältigen Haltung zu völkischemLiedgut. Ganz falsch ist das nicht. Sei es drum. Jetzt ist HeinoHeimatbotschafter der Landesregierung. Warum? Und der 79-Jährigeschenkt der Heimatministerin Lieder dieser Art. Warum? WeißMinisterin Scharrenbach, was sie tut? Offenbar nicht. Vor der Wahlwird populär die Einrichtung eines Heimatministeriums versprochen,nach der Wahl weiß die Landesregierung nicht, wie sie seine Arbeitbegreifen soll. Ohne inhaltliche Substanz und Zielsetzung dümpelt dieHeimat vor sich hin. Fehlt noch ein Mutmacher: Caramba, Caracho, einWhisky.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell