Westfalenpost: Harald Ries zur CSU

Hagen (ots) - Horst Seehofer ist nicht CSU-Vorsitzender gewordenund geblieben, weil die Parteimitglieder ihn für einen netten Mannhalten, sondern weil man sich von ihm Wahlerfolge versprach. Erwartetman sich von einem anderen mehr, wird man den an die Spitze setzen -selbst, wenn es sich dabei um Markus Söder handelt, einen derintrigantesten und prinzipienlosesten Politiker, den dieBundesrepublik hervorgebracht hat. Da ist die Partei ganzpragmatisch. Doch bringt ein Söder nicht nur die Parteijugend zumJubeln, sondern auch mehr Prozente? Da zweifeln viele. Deshalb gibtes noch keinen Aufstand gegen Seehofer. Der will zunächst in Berlinsondieren. Und dann eventuell verhandeln. Das bringt Zeit. Allerdingsist das von der CSU geforderte Umsteuern nach rechts im Bund mit FDPund Grünen nicht zu erwarten. Sollte man also Jamaika scheiternlassen zugunsten der Landtagswahl 2018? Wenig erfolgversprechend: DieAfD hat auch in Bayern nicht deshalb Stimmen gewonnen, weil die CSUzu mittig oder links ist, sondern weil sie sich zu wenig um dierealen Probleme in den Dörfern und Kleinstädten gekümmert hat. Eineweitere Beschäftigung der Partei mit sich selbst kommt dort gewissnicht gut an. Doch so wird es zunächst bleiben. Und die Umfragewertesinken weiter.