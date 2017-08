Westfalenpost: Harald Ries zum Eierskandal

Hagen (ots) - Das Fipronil-Ei ist keine belgische, niederländischeund deutsche Spezialität mehr. Belastete Hühnerprodukte finden sichmittlerweile in den meisten EU-Staaten. Gut, dass die EU-Kommissioneine Krisensitzung zu dem Thema einberufen will. In sechs Wochen. Daswirkt merkwürdig. Ist nicht jetzt Krise? Schon. Mehr als 10 MillionenEier sind allein in Deutschland in den letzten Tagen aus dem Verkehrgezogen worden. Doch niederländische Behörden hatten schon imNovember Hinweise auf ein Problem. In Belgien wusste man Anfang JuniBescheid, aber informierte die Öffentlichkeit nicht. Die guteNachricht: In all der Zeit ist nicht ein Fall von gesundheitlichenSchäden durch verseuchte Eier bekannt geworden. Die Krise bestehtalso eher in der Informationspolitik zwischen den Staaten. WährendProdukte wild durch Europa verkauft werden, mit Zwischenhändlern undVerarbeitungsschritten in vielen Ländern, ist die Kooperation beimGesundheits- und Verbraucherschutz offenbar mangelhaft. Wer Märkteöffnet, muss auch Kontrollen über Grenzen hinweg organisieren.Deshalb geht es jetzt nicht um Geschwindigkeit, sondern um dauerhaftfunktionierende Mechanismen. Deutschland weiß durch seine Problemezwischen den Bundesländern immerhin, wie es nicht geht.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell