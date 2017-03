Westfalenpost: Die Grenzen der Besonnenheit

Hagen (ots) - Besonnenheit ist angesichts des Konflikts derNiederlande mit der Türkei das allseits beschworene Gebot der Stunde.Mit gutem Grund: Erstens ist Besonnenheit eine politischeKardinaltugend. Zweitens haben wir es hier mit Wahlkämpfern zu tun.Der türkische Präsident Erdogan will sich mit allen Mitteln dieLizenz zur Errichtung einer Präsidialdiktatur holen. Derniederländische Premier Rutte kämpft, den Populisten Wilders imKreuz, um den Erhalt der Macht in Den Haag. Und drittens ist es jarichtig: Die Rüpeleien Erdogans und seiner Gefolgsleute sind nichtEntgleisungen von Leuten, die ihre Emotionen nicht im Griff haben,sondern kalkulierte Provokation. Hier sollen die Europäer zuAbwehrreaktionen getrieben werden, mit denen sich Stimmung schürenund für das Referendum werben lässt. Das Spielchen dürfe mankeineswegs mitmachen, lautet das Argument, dem auch dieBundesregierung bislang folgt. Das Prinzip Besonnenheit droht indeshier zur Appeasement-Logik zu werden. Erdogans Beleidigungen undDrohungen gegen Partner und Verbündete erledigt man nicht mitdistanzierenden Worten. Der Anspruch, den Unsinn in den geschmähtenLändern selbst zu verbreiten, erfüllt den Tatbestand der Aufwiegelei.Erdogan verletzt die Standards gezielt. Die der Deutschen undNiederländer, die der EU, selbst die der angeblichenWertegemeinschaft Nato. Darauf kann man nicht reagieren, indem mandie Standards verschiebt. Man muss sie, wo man die Mittel dazu hat,behaupten - vielleicht stilistisch etwas besonnener als dieNiederländer, aber nicht weniger entschlossen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell