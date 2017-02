Westfalenpost: Fürsorge tut not / Kommentar von Susanne Schlenga zur Situation der Hebammen

Hagen (ots) - Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und dieFürsorge der Gemeinschaft", heißt es in Artikel 6 des Grundgesetzes.Ein Grundrecht, das für alle Phasen des Lebens gelten sollte. Alsoauch für den Moment, in dem eine Mutter ihr Kind zur Welt bringt.Fürsorge bieten dabei seit jeher Hebammen, im Geburtshaus, in derKlinik oder auch bei der Hausgeburt. Die Frage ist, wie lange noch?Die finanziellen Belastungen durch Versicherungsprämien und eineimmer aufwändigere Bürokratie machen den Beruf der Hebamme zunehmendunattraktiv. Nachwuchs lässt sich mit einer so unsicheren Perspektivenicht gewinnen. Die Folge: Mütter können nur noch in Klinikengebären. Gerade auf dem Land ist das oft mit weiten Wegen verbunden.Geben immer mehr Hebammen auf, haben Frauen nicht mehr die Wahl, wieund wo sie entbinden können. Das ist die eine gravierende Folge derEntwicklung. Eine weitere ist in ihrer Wirkung nicht so unmittelbar,aber nicht weniger weitreichend: Mit den Hebammen geht auch Wissenverloren. Das, was früher von Frauen in der Familie weitergegebenwurde, kommt heute oft von der Hebamme. Sie tragen dazu bei, dassFamilie von Beginn an gelingt. Übrigens, auch die Familie steht unterdem besonderen Schutz unserer Verfassung.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell