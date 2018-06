Westfalenpost: Für Merkel öffnet sich die Büchse der Pandora

Hagen (ots) - Als Angela Merkel im März ihre ersteRegierungserklärung der neuen Amtszeit hielt, war ihr eines besonderswichtig: einen Schlussstrich zu ziehen unter die Diskussionen überihre Flüchtlingspolitik. Sie signalisierte: Ich habe verstanden.Verstanden, dass die Ankunft der Flüchtlinge 2015 der Ausgangspunktfür eine gesellschaftliche Polarisierung war. Nun kehrt die Debatteüber ihre Flüchtlingspolitik durch einen Skandal in der BremerAußenstelle des Bundesamtes für Migration (Bamf) zurück, in vielenFacetten und über Parteigrenzen hinweg. Merkel wollte das unbedingtvermeiden. Ausgangspunkt sind Vorgänge, durch die möglicherweise zuUnrecht Tausende Asylanträge positiv beschieden wurden. Ausgehend vonBremen wurden Missstände beim Bamf insgesamt zum Thema. Undausgerechnet das Politikfeld Migration hatte Merkel 2015 an sichgezogen. Auch um ihren berühmten Satz "Wir schaffen das" wahr werdenzu lassen. Klar ist: Alle Beteiligten, auch die Öffentlichkeit,wussten, dass das Bamf auf die hohe Zahl der asylsuchenden Menschennicht vorbereitet war. Die Fehler wurden vor 2014 gemacht: als dieBundesregierung Warnungen vor einer bevorstehendenFlüchtlingsbewegung nicht ernst genug genommen hatte. Doch bei allerKritik: Wer jetzt Aufklärung schreit, darf nicht vergessen, dass esKritikern nur zum Teil oder gar nicht um die Missstände im Amt geht.Sondern, je nach Parteizugehörigkeit, um eine Abrechnung mit MerkelsPolitik der offenen Grenzen. Die AfD will in einemUntersuchungsausschuss prüfen, ob die Kanzlerin ihre"verfassungsrechtliche Pflicht beachtet habe", Schaden vom deutschenVolk zu wenden. Das hat mit der Krise der Bamf-Bürokratie wenig zutun.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell