Westfalenpost: Führerschein im Alter

Hagen (ots) - Hinterm Lenkrad gibt es Fehlzündungen - im Hirn. DerVerstand setzt aus und gerät ins Stottern. Täglich sind Symptomedieser Art bei Autofahrern zu beobachten. Drängler, Raser, Meckerer.Ob alte, junge, mittelalte oder betagte Autofahrer: Jeder glaubt,niemand fahre besser als er selbst. Gleichzeitig vermehrt sich dieZahl der Smartphone-Fahrer in rasantem Tempo. Sie sind der Ansicht,der Wagen wisse schon, was zu tun sei, sie pflegen während der Fahrtihre sozialen Kontakte. Ihre Dunkelziffer ist hoch. Und all das gehtnicht gut. Auf Deutschlands Straßen sterben täglich zehn Menschen.Hauptunfallursache ist: überhöhte Geschwindigkeit. Und wie reagierendarauf die Unfallforscher der Versicherer? Sie fordern, wie jedesJahr im Vorfeld des Verkehrsgerichtstages in Goslar, verbindlicheFahrtests für Senioren ab 75 Jahren. Postfaktisch stigmatisieren sieÄltere am Steuer als Versager, dabei fällt diese Altersgruppe nichtdurch Raserei auf. Nahezu reflexhaft wird den Alten in schönerRegelmäßigkeit Fahruntauglichkeit an sich attestiert. Beimjugendlichen Unfallverursacher, Hochrisikogruppe sind die 18- bis25-Jährigen, kommt niemand auf die Idee, die Gründe seinesFehlverhaltens zu hinterfragen. Verkehrte Welt.