Westfalenpost: Flüchtlingsschulen: Kein Schulbeispiel

Hagen (ots) - Schule machen sollten Hagen, Duisburg und Mülheimnicht. Es mag gute Argumente dafür geben, ältere Einwandererkindernach ihrer Ankunft in Deutschland zunächst einmal für ein oder zweiJahre befristet in Förderklassen zu unterrichten, bis sie ausreichendDeutsch können. Das ist dann sinnvoll, wenn viele Kinder zugleichankommen, die kein Wort Deutsch beherrschen. Denn je größer dieseGruppe, desto schwieriger wird es, sie - wie von der alten rot-grünenRegierung bevorzugt - nebenher in Regelklassen individuell zu fördernund sie zu integrieren. Zumal, wenn Kinder ein Flüchtlingstrauma mitsich herumtragen oder in ihrem Heimatland nie eine Schule besuchthaben. In Hagen hat man mit solchen internationalen Förderklassenseit vielen Jahren, lange vor der aktuellen Flüchtlinskrise, guteErfahrungen gemacht. Doch die Schule, an der diese Förderklassenuntergebracht waren, lag mitten in der Stadt und wurde auch vonRegelschülern besucht, nicht nur von Einwandererkindern. Das ist einwichtiger Unterschied. Eigene Schulen für Zuwanderer - daswiderspricht allem, was wir darüber wissen, wie Integration und derschnelle Spracherwerb gelingen kann. Das muss eine vorübergehendeNotlösung sein. Das Land hat betont, dass dies eine befristeteMaßnahme bleiben wird. In Mülheim geht die Flüchtlingsschule nunbereits ins zweite Jahr.