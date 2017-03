Westfalenpost: Europas kleiner Trump / Kommentar von Michael Backfisch zur ungarischen Flüchtlingspolitik

Hagen (ots) - Wieder einmal dreht Ungarns MinisterpräsidentViktor Orbán an der Abschottungsschraube. Das Parlament in Budapestbeschloss ein Gesetz, wonach Flüchtlinge künftig für die Dauer ihrerAsylverfahren in Internierungslagern festgehalten werden. Frauen undKinder eingeschlossen in Containerburgen, von Stacheldraht umzäunt:Das sind hässliche Bilder für Menschen, die die Gräuel des Kriegesmit Ach und Krach hinter sich gelassen haben. Orbán bleibt sich treu.Er war einer der ersten in Europa, der sich Migranten durch Zäune vomLeib halten wollte. In Brüssel wurde er dafür gerügt. Ungarns Premierwar der Vorläufer der radikalen Grenzen-dicht-Politik, die durch dasMauer-Vorhaben von US-Präsident Trump einen vorläufigen Höhepunkterreicht hat. Er ist, wenn man so will, der kleine Trump. Die scharfeKritik, die Orbán jetzt aus Deutschland und der EU entgegenschlägt,ist allerdings scheinheilig. Mittlerweile stehen auch in derGemeinschaft die Zeichen auf der Begrenzung des Flüchtlingsansturms.Das Zauberwort der EU heißt nun: Migrationspartnerschaft mitNordafrika. Der Sondergipfel in Malta hat vereinbart, künftigFlüchtlingslager in Libyen zu finanzieren. Selbst Kanzlerin AngelaMerkel hatte die Idee von Auffanglagern ins Spiel gebracht. Nur: Wersoll garantieren, dass Menschen nicht eingesperrt werden wie in denInternierungslagern Ungarns? Das Motiv dieser Vorstöße istverständlich. Doch vor Illusionen sei gewarnt: Libyen ist ein vomBürgerkrieg zerrissenes Land. Es verfügt über eine zerbrechlicheRegierung, die nicht viel mehr unter Kontrolle hat als einige Bezirkein Tripolis. Zu erwarten, dass Migranten dort eine menschenwürdigeUnterkunft bekommen, ist bestenfalls Wunschdenken.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell