Westfalenpost: Eskalation in Syrien: Dann gnade uns Gott

Hagen (ots) - Wir sind nicht auf dem Weg in den Kalten Krieg, wirsind mittendrin. Momentan ist nur noch nicht klar, was uns eigentlichmehr Angst machen sollte: dass Trump kurz nach dem Wachwerden perTwitter die nächste Eskalationsstufe zündet - oder dass Putin dasbarbarische Assad-Regime weiter beim Abschlachten von Menschenunterstützt und dabei eine rote Linie nach der anderen überschreitet.Trump ist unberechenbar konsequent. Sein Vorgänger hat viel gedroht,aber nie gehandelt. Und trotzdem ist die Ankündigung desUS-Präsidenten, die Russen in Syrien anzugreifen, falsch. Denn siebringt die Welt an den Rand eines Krieges, die ganze Welt. Krieg istkeine Lösung - dieser kategorische Imperativ hat die Supermächte mehroder weniger sicher durch die vergangenen Jahrzehnte gebracht.Blutige Stellvertreter-Konflikte und die Cowboy-Mentalität derMachthaber in Moskau und Washington weichen diese Maxime nun immerweiter auf. Wenn Waffen die Diplomatie ersetzen, dann gnade uns Gott.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell