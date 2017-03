Hagen (ots) - Das ist eine faustdicke Überraschung: Nach 2013gewinnt Südwestfalen erneut den Zuschlag für die Regionale. NRW wirdin ein paar Jahren wieder zig Millionen Euro in die Region pumpen.Glückwunsch! Die Entscheidung, junge Menschen, die Landflucht und dieDigitalisierung inhaltlich in den Mittelpunkt der Bewerbung zurücken, war goldrichtig. Das Signal: Wir haben Zukunft. WasSüdwestfalen freut, ärgert Hagen und den Ennepe-Ruhr-Kreis. Hintervorgehaltener Hand hatten die Bewerber dort den Sieg bereits alssicher verbucht und das Geld in Gedanken schon verplant. Offenbarkonnten sie jedoch bei der Jury keine Begeisterung erzeugen.Trotzdem: Wenn sie nun die interkommunale Zusammenarbeit einstellen,begehen sie einen gravierenden Fehler. Gemeinsam sind sie stärker -auch ohne Regionale. Dass die Landesregierung mit ihrer Entscheidungfür Südwestfalen, Ostwestfalen-Lippe und das Bergische Rheinland dieFörderung des ländlichen Raums in den Fokus rückt, mag auch demaktuellen Landtagswahlkampf geschuldet sein - zumal es höchstungewöhnlich ist, zwei Regionale-Programme auf drei Gewinner zuverteilen. Aber so macht Rot-Grün eben die meisten Menschen glücklich- und nimmt der Opposition den Wind aus den Segeln: Die CDU hatausgerechnet die Zukunft der ländlichen Regionen zu einemSchwerpunkt-Thema im Wahlkampf erkoren.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell