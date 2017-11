Westfalenpost: Es hängt nicht am Geld allein / Kommentar von Nina Grunsky zu Personalengpässen im öffentlichen Dienst

Hagen (ots) - Wenn man nicht schon heute in der Besoldungspolitikgegensteuere, "wird der öffentliche Dienst den in den nächsten Jahrenimmer härter werdenden Wettbewerb mit der Privatwirtschaft um diebesten Köpfe verlieren". So die Worte des Vorsitzenden desBeamtenbundes Peter Heesen aus dem Jahr 2007. Zehn Jahre später hatsich nicht viel getan. Jetzt ist der Personalengpass nochoffensichtlicher: Es fehlen Lehrer, Polizisten, Mitarbeiter inJobcentern. Sie fehlen, weil in der gesamten Gesellschaft Fachkräftefehlen. Sie fehlen, weil Kostendruck und Einstellungsstopps überJahre hinweg kluge Personalplanung verhindert haben. Sie fehlen, weildem öffentlichen Dienst weiter der Ruf vorauseilt, Beschäftigten inHierarchien wenig Gestaltungsmöglichkeiten zu lassen. Sie fehlen,weil sich die Behörden zu lange auf den PluspunktFamilienfreundlichkeit verlassen haben. In Zeiten desFachkräftemangels aber stehen private Unternehmen in Sachenflexibler, familienfreundlicher Arbeitsbedingungen kaum nach.Mitarbeiter fehlen, weil sich auch in Behörden die Arbeit enormverdichtet hat. Sie fehlen also, weil das Personalmanagement besserwerden muss. Für den Mangel gibt es viele Gründe. Wer in erster Liniemehr Geld fordert, wird auch in den kommenden zehn Jahren nichtsändern.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell