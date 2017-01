Westfalenpost: Es brennt / Kommentar von Nina Grunsky zur Besoldungserhöhung bei Feuerwehren

Hagen (ots) - Es brennt lichterloh - an vielen Stellen. DieEinsatzzahlen der Feuerwehren nehmen stetig zu - der Nachwuchs wirdzugleich immer weniger. Die Freiwilligen Feuerwehren im Land klagenseit Jahren darüber. Grund für den Personalmangel ist derdemografische Wandel, aber auch die geringere Bereitschaft, sich imEhrenamt zu engagieren. So überlegt man in vielen KommunenDeutschlands längst, verstärkt auf hauptamtliche Kräfte zu setzen.Davon allerdings gibt es auch zu wenige. So gesehen ist es dringendgeboten, dass das Land nun mit einem deutlich höheren Lehrgeld mehrqualifizierte Bewerber für die Feuerwehren gewinnen will. Löschenlässt sich der Brand damit allein allerdings nicht. Land, Kommunenund Bürger müssen mehr tun, um Haupt- und Ehrenamtler zu gewinnen. Esist jedoch keine Werbung für die Aufgabe, wenn sich Feuerwehrleutebei Einsätzen beschimpfen lassen müssen. Es ist keine Werbung für dasAmt, wenn Kommunen jahrelang aus Geldnot keine Beförderungenaussprechen konnten; die Nachwirkungen dieses Streits bleibenoffenbar. Es ist keine Werbung für das Amt, wenn Arbeitgeber ihreMitarbeiter für Einsätze nicht freistellen. Es braucht mehr positiveSignale mehr kreative Ideen. Sonst zahlen wir am Ende alle vielLehrgeld.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell