Westfalenpost: Erdogan wird nervös

Hagen (ots) - Die Ausfälle des türkischen Staatschefs Erdogan sindzunehmend irritierend. Nachdem er deutschen Politikern"Nazi-Methoden" vorgeworfen hat, stempelt Erdogan jetzt dieNiederländer pauschal als "Faschisten" und "Nachfahren der Nazis" ab.Dass Erdogan die Nazi-Keule nun auch gegenüber einem Volk schwingt,das so schwer unter der Nazi-Besatzung gelitten hat, erscheintabsurd. Aber historische Fakten kümmern den türkischen Präsidentenoffenbar nicht. Erdogans Tiraden sind keineswegs unkontrollierteAusbrüche. Sie sind politische Taktik. Der türkische Staatschefprovoziert mit seinen Nazi-Vergleichen bewusst. Die Auftrittsverbotefür seine Minister spielen ihm in die Hände. Erdogan zeichnet dasBild einer von Feinden umgebenen Türkei. So will er die Reihenschließen und möglichst viele Wähler mobilisieren. Die sich ständigsteigernden Ausbrüche des türkischen Präsidenten zeigen einewachsende Nervosität. Fünf Wochen vor dem Verfassungsreferendum, dasihm eine nahezu unumschränkte Machtfülle bescheren soll, scheint dieüberwältigende Zustimmung, auf die Erdogan bei der Volksabstimmunghofft, keineswegs gesichert. Eine in der ersten Märzwoche erhobeneUmfrage verzeichnete 57,6 Prozent Nein-Stimmen. Vor diesemHintergrund klingt der jetzt von der türkischen Regierung erhobeneVorwurf, die Regierungen in Berlin und Den Haag arbeiteten auf einNein bei der Volksabstimmung hin, wie eine vorweggenommeneSchuldzuweisung. Scheitert die geplante Verfassungsänderung, wirdErdogan von Wahlfälschung und Einmischung des Auslands sprechen. EineFolge des Referendums ist schon jetzt absehbar: Unabhängig vomAusgang des Votums wird Erdogan nach der Abstimmung mit noch größererSchärfe gegen seine Kritiker und Gegner vorgehen.