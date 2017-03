Westfalenpost: Endlich Klartext, Herr Schulz! / Kommentar von Miguel Sanches zur Lage nach der Saar-Wahl

Hagen (ots) - Die Wahl im Saarland bietet den parteiinternenKritikern von Angela Merkel keinen Raum; im Land fiel der Wechselaus. Und doch hat sich auf Bundesebene viel verändert: der Blick aufden SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, die Sicht auf rot-rot-grüneExperimente, der Glaube der Union an ihre Stärke. Auf breiterer Basiswird man erst Mitte Mai nach der Wahl in Nordrhein-WestfalenRückschlüsse ziehen können. Die Angst vor Rot-Rot-Grün zu schüren,ist eine Karte, von der die CDU nicht wusste, ob sie noch sticht. Nunstellte sie im Saarland fest: Sie verfängt bei ihren Anhängern.Martin Schulz ist ein Profi. Der SPD-Chef hat den Hype um seinePerson in den letzten Wochen wahrscheinlich nüchtern analysiert undgewusst, dass Stimmungen keine Stimmen sind. Was ihn wirklichbeunruhigen muss, ist die Sache mit der Linkspartei. Bei der Suchenach den Gründen für den Erfolg der CDU an der Saar kommt das linkeSpektrum ins Spiel. Definitiv hat die Warnung vor einem Linksbündnispolitisiert und mobilisiert. Schulz hat die Linkspartei weder hofiertnoch dämonisiert. Er war vorsichtig. Bislang: zu Recht. Wenn er eineKoalition mit der Linkspartei ausschließt, gibt er eineMachtperspektive auf - in aller Regel ein Nachteil. Schulz kann nocheinige Wochen herumeiern, aber womöglich ist er dann nicht Herr desVerfahrens. Wenn man sich die vier Wahlen dieses Jahres als eineReihe von Dominosteinen vorstellt - Saarland, Schleswig-Holstein, NRWund Bund -, ist ein Stein in Richtung CDU gefallen. Ob daraus eineKettenreaktion wird, liegt an Schulz. Die Grünen und die Linke würdengern wissen, woran sie sind. Seine eigene Partei vermutlich auch.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell