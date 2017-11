Westfalenpost: Endlich Hoffnung in Simbabwe / Kommentar von Johannes Dieterich zu Simbabwe

Hagen (ots) - Das Spiel ist aus. Die Zeit für den seit 37 Jahrenregierenden Autokraten Mugabe ist abgelaufen: keine Sekunde zu früh,eher drei Jahrzehnte zu spät. Dabei hatte Mugabe gar nicht schlechtangefangen. Als Befreiungsführer bezwang er in den 1970er Jahren dasRassistenregime des weißen Überlegenheitsfanatikers Ian Smith undreichte bei seinem Amtsantritt der weißen Minderheit die Hand zurVersöhnung. Damit war es mit den Errungenschaften des Nationalheldenallerdings auch schon getan: Mitte der 1980er Jahre ließ er unterangeblich aufständischen Minderheiten Massaker anrichten. Dann machtesich der Präsident daran, seine Macht mit Verfassungsänderungenauszudehnen. Und als sich dagegen Widerstand formierte, nahm Mugabedie weißen Farmer als Sündenböcke ins Visier. Die Serie seinerkatastrophalen Entscheidungen gipfelte in dem Versuch, eineMugabe-Dynastie zu gründen und seine unsägliche Gemahlin zurNachfolgerin zu krönen. Auch in Simbabwe war der Widerstand innerhalbder Partei entscheidend. Jetzt breitet sich Hoffnung in Harare aus:Manche sprechen sogar schon vom simbabwischen Frühling. Doch soweitist es noch lange nicht. Denn der frühere Vizepräsident EmmersonMnangagwa könnte in den nächsten Tagen lediglich in die Kleider desabgedankten Kaisers schlüpfen und in Simbabwe alles beim Altenlassen. Wenn aus dem abgewirtschafteten Land wieder etwas werdensoll, muss es radikal-saniert werden. Ob Mnangagwa dazu willens undin der Lage ist, muss bezweifelt werden. Doch möglicherweise hat ereine Dynamik ausgelöst, die ihn selbst mitreißen wird. Insofern darfman für Simbabwe tatsächlich hoffen.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell