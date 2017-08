Westfalenpost: Elmar Redemann über den Bundesliga-Start

Hagen (ots) - Oft wurde der Fußball sprichwörtlich als Kitt derGesellschaft bezeichnet. Das ist passé. Wer sich die Bilder von denbrennenden Tribünen in Rostock vor Augen führt, dem kann angst undbange werden. Eskalationen sind für ein bestimmtes Klientel längst zueinem Ritual geworden. Der Deutsche Fußballbund hat in der jüngerenVergangenheit zumeist mit Strenge, sprich mit Kollektivstrafenreagiert, den Keil aber damit wohl nur noch weiter hineingetrieben.Hinein in eine Fußballwelt, in der sich die Fronten gefährlichverhärtet haben, in der Machtspiele zwischen Hooligans undOrdnungshütern nicht mehr die Ausnahme sind, sondern regelmäßigvorkommen. Steht einen Tag vor dem Bundesliga-Start also zubefürchten, dass wir eine Saison voller Ausschreitungen erlebenwerden? In der sich die Spirale der Gewalt weiter in die falscheRichtung dreht? Diesen Gedanken sollte man ernst nehmen - dennFußballstadien ziehen Menschen an, die unbelehrbar sind und dieseBühne nutzen, um nur ihr Ego zu befriedigen. Doch damit, Chaoten ausdem Stadion zu werfen, ist es nicht getan. Denn nicht nur unter densogenannten Ultras gibt es Fans, die aufbegehren. Die sich denFußball nicht von Investoren entreißen lassen wollen. Die eine Kulturauf Kosten des Kommerzes den Bach heruntergehen sehen. DieseFußballfreunde dürfen die Verbände nicht ignorieren. Das aber habensie zu lange getan. Jedes Angebot zum Fan-Dialog, wie das neueste desDFB-Präsidenten Reinhard Grindel, macht deshalb Mut. Macht Hoffnungdarauf, dass wieder das Spiel zum bestimmenden Thema wird und nichtder Krawall in seinem Schatten.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell