Westfalenpost: Elektromobilität und Zulieferer: Krise mit Ansage

Hagen (ots) - Die Automobil-Zulieferindustrie rast gerade sehendenAuges in die Existenzkrise. Bis zu 100.000 Arbeitsplätze könnten beider Wende zur Elektro-Mobilität in Deutschland auf der Streckebleiben, unken Experten. Südwestfalen darf das nicht egal sein:Zigtausende Menschen arbeiten in der Branche. Die Argumente derFachleute sind nachvollziehbar: Erstens sind Elektromotoren wenigerkompliziert und benötigen weniger Komponenten, zweitens haben dieDeutschen den Trend zur E-Mobilität verpasst. Dieser Vorwurf istrichtig - und auf die Zulieferer bezogen trotzdem ungerecht. Denn dasGeld, das die meist mittelständisch organisierten Unternehmen morgenfür Investitionen benötigen, müssen sie heute verdienen, und zwar mitkonventionellen Antriebstechniken. Zulieferer können nicht einfachden Hebel auf "E" umlegen, solange hierzulande kaum Batterie-Autosverkauft werden. Das ist eine Zustandsbeschreibung, aber noch keineLösung. Südwestfalen hat mit dem Automotive-Netzwerk bereits wichtigeSchritte eingeleitet. Jetzt muss das Tempo erhöht werden. Firmen, dienicht selbst ihr Heil in mehr Kooperation suchen, sind entweder superinnovativ - oder in ein paar Jahren Geschichte.