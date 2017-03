Westfalenpost: Eine Übernahme, die kosten wird / Kommentar von Carsten Menzel zur Opel-Übernahme

Hagen (ots) - Ernsthafte Zweifel hat es wohl kaum noch gegeben;seit gestern ist der Deal nun perfekt: Der französische PSA-Konzernwird den Rüsselsheimer Autobauer Opel vom US-amerikanischenUnternehmen GM übernehmen. Gewissheit, wie es für denTraditionskonzern Opel inklusive des britischen Ablegers Vauxhalljetzt weitergeht, gibt es damit noch nicht. Klar ist alleine: NurGewinner, wie es gestern bei allem verbreiteten Enthusiasmus denAnschein hatte, kann es und wird es nicht geben. PSA-Chef CarlosTavares ist bekannt für seine ehrgeizigen Sparziele. Er hat PSAzurück in die schwarzen Zahlen gebracht. Ein Anspruch, den er sicherauch mit Blick auf Opel verfolgen wird. Das wird kosten - ganz sicherauch Jobs. In Deutschland wie in England. Am Ende kann ein solcherProzess auch durchaus heilsam sein und zur Gesundung einesUnternehmens führen - es kommt aus Sicht der Opelaner entscheidenddarauf an, wie stark Tavares bei einer Restrukturierung aufs Gaspedaldrücken wird und welche sozialen Komponenten und Abfederungen sicheinbauen lassen. Die Vereinbarung zwischen PSA und GM, die zu einerNeuordnung auf dem Weltmarkt der Autohersteller führt, offenbartallerdings noch eine weitere Chance. Eine, die es unbedingt zu nutzengilt: Mit den Marken Peugeot und Citroën aus Frankreich, Opel ausDeutschland und Vauxhall in Großbritannien kann ein starkeseuropäisches Unternehmen entstehen - das es zum Aushängeschildbringen kann. Zum Aushängeschild eines starken WirtschaftsraumsEuropa. Zumal sich mit GM gerade ein amerikanisches Unternehmenpraktisch aus der Autoproduktion auf dem europäischen Kontinentzurückgezogen hat.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell