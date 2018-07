Westfalenpost: Digitalisierung in NRW: Digitale Ankündigungen

Hagen (ots) - Das Murmeltier grüßt jetzt digital. Fast täglichverkünden Politiker auf Bundes- und Landesebene, dass der Breitband-und Mobilfunkausbau jetzt aber wirklich zügig vorangeht, fast täglichmaulen Bürger und Unternehmer, dass die Realität ganz andersaussieht. Gerade im ländlichen Raum kommt das schnelle Internet nurim Schneckentempo angeschlichen. In Südwestfalen entscheidet dieDigitalisierung auch über die Überlebensfähigkeit der Region. WennNRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart nun ankündigt, bis 2020Zehntausende Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken zu vernetzen,dann setzt er sich selbst unter Zugzwang - oder hat nicht in denKalender geschaut. 2020 beginnt schon in eineinhalb Jahren. Undandere Technologie-Projekte wie die elektronische Gesundheitskartesind entweder gescheitert oder haben sich um Jahre verzögert. Es istgut, dass Politiker Strategien entwickeln. Noch besser wäre einezügige Umsetzung. Spätestens Ende 2020 muss sich Pinkwart an seinenAnkündigungen messen lassen. Wenn sein Plan aufgeht: Glückwunsch!Wenn er scheitert: Rücktritt!Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell