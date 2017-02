Westfalenpost: Deutschland 2017: Abschieben statt aufnehmen - Zur Flüchtlingspolitik

Hagen (ots) - Angesichts der Fülle neuer Pläne und Gesetze zurAbwehr und Rückführung von Asylbewerbern fällt es zunehmend schwereinzuschätzen, was in erster Linie Antragsteller abschrecken soll,was vor allem dazu gedacht ist, Kritiker der MerkelschenFlüchtlingspolitik zu besänftigen und was tatsächlich einenpraktischen Sinn hat. Weil die Grenzen dazwischen fließend sind,wissen das wohl auch die Entscheider in Bund und Ländern nicht immerso genau. Fakt ist: Nur ein Drittel der Asylanträge wird anerkannt.Mehr als 200.000 ausreisepflichtige Flüchtlinge leben in Deutschland;ihre Zahl wächst. Abschiebungen scheitern in sehr vielen Fällen ander eindeutigen Feststellung der Identität. Wenn ein Flüchtlingversucht, diese zu verschleiern, warum sollte man da nicht seineHandy-Daten auslesen? Man sollte. Aber eben nur, wenn esAnhaltspunkte für eine Täuschung gibt. Und das steht so nicht im vomKabinett verabschiedeten Gesetz. Jedem Ankommenden das Handywegzunehmen, geht zu weit. Genau so differenziert sind auch Pläne fürAuffanglager in Nordafrika oder (Ausreisezentren genannte)Abschiebelager bei uns zu betrachten: Es kommt auf die genauenBedingungen an. Die sind entscheidend, weil es um konkrete Menschengeht. Deshalb sind Abschiebungen nach Afghanistan derzeitunverantwortlich, auch wenn man damit den Bundeswehreinsatz dortrückwirkend für sinnlos erklärt. Es ist mühsam, das Chaos aus derheißen Phase des Flüchtlingszustroms 2015 zu ordnen. Es ist absolutnotwendig, bestehende Regeln durchzusetzen, um die Akzeptanz für einAsylrecht zu erhalten, das wirklich Verfolgte schützt. Es wäre nurleichter, wenn Arbeitsmigranten ein anderer Weg offen stünde.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell