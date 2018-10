Westfalenpost: Carsten Menzel zur Steuerschätzung

Hagen (ots) - Die Aussichten sind ein bisschen weniger glänzend:Der Arbeitskreis Steuerschätzung sieht die Steuerquellen nicht mehrso üppig sprudeln, wie noch im Frühjahr angenommen. Von einerDurststrecke kann aber keinesfalls die Rede sein; ein Abwürgen desKonjunkturmotors ist nicht in Sicht. Allein die Wirtschaft istzurückhaltender was die Prognose angeht. Insofern werden dieSpielräume für die Politik vielleicht etwas enger;Handlungsspielräume gibt es aber weiterhin - und die politischVerantwortlichen sollten sie konsequent nutzen. Es geht dabei nichtum Steuergeschenke. Die Entlastung der Arbeitnehmer bei denKrankenkassenbeiträgen und die Entschärfung der kalten Progressionsind der richtige Weg. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlag oderwenigstens eine Absenkung und Umwandlung in eineStrukturförderabgabe, die nicht mehr nach Himmelsrichtung verteiltwird, wäre ein weiterer Schritt. Ein Meilenstein wäre eineKommunalfinanzreform, die benachteiligten Städten und Gemeindendauerhaft hilft, und an der sich der Bund beteiligt. Die Zeit dafürist mehr als reif.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell