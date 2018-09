Westfalenpost: Carsten Menzel zum Diesel-Gipfel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Hagen (ots) - Wieder nichts. Der x-te Diesel-Gipfel derBundesregierung hat keine konkreten Ergebnisse gebracht; es bliebennoch Detailfragen zu klären, hieß es am Ende des Treffens in Berlin.Das wäre völlig akzeptabel, wenn der Abgasskandal um manipulierteDiesel-Motoren am 18. September dieses Jahres aufgedeckt worden wäre- tatsächlich ist das Vorgehen der Autohersteller am 18. September2015, also vor inzwischen drei Jahren, aufgeflogen. Seitdem ringt diejeweilige Bundesregierung um ihre Position und halten dieVerkehrsminister aus den Reihen der CSU - einer bayerischenRegionalpartei - die Hand über die Konzerne und damit über dieVerursacher des Betrugs. Erst die jetzt drohenden Diesel-Fahrverbotein den ersten Großstädten haben den Druck erhöht.CSU-Verkehrsminister Scheuer lehnt Nachrüstungen aber weiter ab,schwärmt von tollen Tauschprämien - ob sich jeder Diesel-Fahrer trotzPrämie einen Neuwagen überhaupt leisten kann, bleibt dabei völligoffen. Der Umgang der Regierung mit dem drei Jahre altenDiesel-Skandal ist nur eines: völlig inakzeptabel.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell