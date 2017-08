Westfalenpost: CDU und FDP an der eigenen Kritik messen

Hagen (ots) - Die angeblichen Schrecken des Kassensturzes gehörenzu den Ritualen von Regierungswechseln. Der neue Finanzminister wirftdem alten schlimme Hinterlassenschaften vor und schiebt möglichstviele teure Sofortmaßnahmen zu einem Nachtragshaushalt zusammen, denman als schuldenträchtige "Schlussbilanz" der Vorgänger präsentiert.So halten es auch CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen. Sie gaben sicherkennbar wenig Mühe, trotz Rekordeinnahmen und Mini-Zinsen imlaufenden Etat irgendwelche Einsparmöglichkeiten zu finden.Stattdessen gehen sie mit - gewiss sinnvollen - Zusatzausgaben beiKitas, Kliniken und Polizei in die Vollen. Rot-Grün hatte ihnen denGefallen getan, in traumhaft guten Zeiten vorsorglich Kredite über1,6 Milliarden einzuplanen und den Bau- und Liegenschaftsbetrieb desLandes frech als Sparschwein zu missbrauchen. So fällt Schwarz-Gelbdie Begründung der neuen Schulden leicht. Beim ersten "eigenen"Haushalt 2018, der im November vorliegen soll, kommt der neueFinanzminister damit nicht mehr durch. Man wird CDU und FDP schon malan ihrer seit Jahren vorgetragenen Kritik messen müssen, dassNordrhein-Westfalen unter besten Rahmenbedingungen den140-Milliarden-Schuldenberg nicht einfach immer weiter befüllendürfe. Zwar entlastet ab 2020 bereits der deutlich günstigereLänderfinanzausgleich die NRW-Kasse, aber ganz ohne eigeneAnstrengungen wird es nicht gehen. Allen wohl und keinem weh - dasdarf nicht länger Prinzip der Düsseldorfer Haushaltspolitik sein.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell