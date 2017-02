Westfalenpost: CDU/Anti-Schulz-Dossier

Hagen (ots) - In Berlin warnt der Bundestagspräsident vorPopulismus, vor Abschottung, kurz vor einer Politik à la DonaldTrump. Die Abgeordneten in der Bundesversammlung applaudieren eifrig,geben sich gerührt und bewegt - handeln aber nicht danach.Stattdessen vergleicht der Finanzminister Schäuble denSPD-Kanzlerkandidaten mit dem so umstrittenen amerikanischenPräsidenten. Stattdessen werden Vorwürfe gegen Martin Schulz laut,die der CDU-Generalsekretär zu einem Wahlkampfschlag ausnutzt, bevorüberhaupt die Richtigkeit bewiesen ist. Wenn Martin Schulz in derRealität ankomme, "können wir endlich in der Sache streiten", soCDU-Mann Peter Tauber. Wäre schön, wenn er es wirklich täte. DerApplaus für die Berliner Sonntagsrede und das Handeln imWahlkampf-Alltag passen nicht zusammen. Das fördert Politikverdruss.Und spielt Populisten in die Hände.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell