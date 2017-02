Westfalenpost: Brexodus

Hagen (ots) - Die Ursache ist bekannt: der Brexit, GroßbritanniensAusstieg aus der Europäischen Union. Die Folgen: sind auch gut einhalbes Jahr nach der Volksabstimmung noch unabsehbar. Ein Brexodus,also ein massenhafter Wegzug von Arbeitskräften vom Inselreich aufsFestland, ist daher nicht sicher, aber auch nicht unwahrscheinlich.Dass es erste Anzeichen für diese Entwicklung gibt, kann und darfdaher nicht verwundern. Es war offenbar für eine Mehrheit der Britenchic, gegen die Mitgliedschaft in der EU zu stimmen. Aus einerUnzufriedenheit mit Brüssel heraus. Aus vermeintlich patriotischenGründen. Die möglichen Folgen dieser Abspaltung haben deren vehementeBefürworter im besten Fall verschwiegen - oder sie sogar kleingeredet. Dabei muss allen Beteiligten klar (gewesen) sein: DerSchritt, den europäischen Binnenmarkt zu verlassen, muss zuVerwerfungen führen. Und Großbritanniens Rolle in den anstehendenVerhandlungen über separate Verträge mit der EU ist nicht die beste;Brüssel ist eindeutig in der besseren Position. Insofern wächst mitjeder Woche, mit jedem Tag, den die britische Regierung kein klaresKonzept für die Umsetzung des Brexit hat, die Unsicherheit. Undbefeuert Reaktionen wie einen Brexodus.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell