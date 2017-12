Westfalenpost: Boom mit Haken / Kommentar von Lorenz Redicker zum Online-Hande

Hagen (ots) - Deutschland versinkt in Paketen. Die Bürger kaufenonline ein, was das Netz hergibt. Die Auswahl ist unfassbar groß, dieWaren oft billiger als beim Händler um die Ecke oder im Kaufhaus inder Innenstadt, bequem ist es auch. Nur der Service ... nun ja. KeinDeal ist perfekt. Aber es gibt weitere Haken. Das Bestellte musszugestellt werden, meist mit dem Kleintransporter. Für denVerkehrsinfarkt in unseren Städten sind die Paketdienstemitverantwortlich. Zudem fehlen Zusteller - weil der Job physisch wiepsychisch anstrengend ist und überdies schlecht bezahlt. BessereLöhne könnten das Problem lindern, aber dann ließe sich dasVersprechen der kostenlosen Zustellung nur schwer halten, und auchdeshalb kaufen die Deutschen ja im Netz: weil der Versand so billigist. Vor allem aber schmerzt der Online-Boom die Innenstädte. Zwarsteigen die Umsätze im stationären Einzelhandel noch, aber der Anteilam Kuchen wird kleiner, der Wettbewerb härter. Die Ketten halten demnoch stand, die Kleinen müssen kämpfen. Dabei sind sie doch das Salzin der Suppe, sorgen sie doch für das Besondere in der City, derenFlair. Wir Deutsche wissen um all' diese Probleme, diese Haken. Undkaufen trotzdem weiter online ein.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell