Westfalenpost: Bitte keinen Öko-Dirigismus

Hagen (ots) - Elektroautos bleiben - trotz aller Kaufprämien undUmweltappelle - Ladenhüter. Das kann man mit Blick auf dievereinbarten Luftreinhaltepläne und die künftigen Marktchancen derdeutschen Autokonzerne zwar bedauern. Ein Grund, ausgerechnet imIndustrieland NRW in Öko-Dirigismus zu verfallen, ist es noch langenicht. Verbindliche Quoten sollen dem Kunden vorschreiben, welchenAntrieb er zu kaufen hat. Doch E-Fahrzeuge müssen sich in einerMarktwirtschaft eben bei Preis und Qualität bewähren. Die meistenAutofahrer lehnen den Elektroantrieb ja nicht aus prinzipiellenErwägungen ab, sondern scheuen Batteriekosten, schlechte Reichweitenund fehlende Lade-Infrastruktur. Quoten ändern an dieser fehlendenAttraktivität nichts. Wer sein neues Dienstauto nur im Kataloganzukreuzen braucht wie Umweltminister Remmel, würde vielleicht auchwie der Grüne auf einen aus Steuergeldern finanzierten 437-PS-Teslafür 110.000 Euro umsteigen. Ein Normalverbraucher entscheidet nachanderen Erwägungen.