Westfalenpost: Beste Beweise / Kommentar von Joachim Karpa zum BGH-Urteil zur Dashcam

Hagen (ots) - Mit einem Vollwaschmittel hat die Entscheidung desBundesgerichtshofes nichts zu tun. Das zur Erklärung, um vonvorneherein für Klarheit zu sorgen. Gleichwohl, der Richterspruchwäscht alle die Autofahrer rein, die künftig Video-Aufnahmen ihrerDashcams, die an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrettinstalliert sind - aus dashboard und camera wird auf neudeutschDashcam - als Beweismittel bei der Aufklärung eines Unfall verwendenwollen. Ein salomonisches Urteil. Warum? Weil am Ende der Einzelfallzählt. Generell bleibt das permanente Aufzeichnen des Straßenverkehrsaus datenschutzrechtlichen Gründen mit der Minikamera verboten. Dashat Sinn. Wäre es anders, würde die Zahl der Hilfssheriffs, dieVerkehrsverstöße anderer Autofahrer mit ihren Videos bei der Polizeianzeigen, sprunghaft steigen. Denunzianten auf vier Rädern, dieniemand will. Was bedeutet der Richterspruch also? Jeder Autofahrer,der mit einer Dashcam unterwegs ist, die ihre Bilder in kurzenAbständen fortlaufend überschreibt und erst bei einer Erschütterungoder Verzögerung genau diese Sequenzen speichert, hat nach einemUnfall bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung gute Karten. Bessergesagt, er hat beste Beweise. Der Datenschutz ist hier zweitrangig.Richtig ist das.