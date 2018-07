Westfalenpost: Ausgebremst / Kommentar von Matthias Korfmann zum Personennahverkehr

Hagen (ots) - Über unpünktliche Züge kann man sich ja furchtbaraufregen. Darüber, dass viele "Regionalexpresse" diesen schönen,Geschwindigkeit vorgaukelnden Namen gar nicht verdienen. Darüber,dass viele Regionalbahnen nicht nur lahm, sondern auch so voll sind,dass Fahrgäste kaum rein- oder nur mit Mühe wieder rauskommen. Undmuss eigentlich an gefühlt jeder zweiten Strecke gebaut werden? Ja,gebaut werden muss. Sonst würde es noch viel schlimmer mit derUnpünktlichkeit. In den vergangenen Jahrzehnten gab es viel zu wenigeBaustellen, darum sind es heute so viele. Vielleicht rettet einesTages ja der Rhein-Ruhr-Express den schlechten Ruf desBahn-Nahverkehrs. Der erste RRX geht schon Ende des Jahres an denStart. Es soll ein feiner Zug sein. Eines aber nervt so richtig: DassFernverkehrszüge die "Regios" ständig überholen dürfen. DerNahverkehr ist für die Deutsche Bahn im Grunde nur 2. Klasse. Er mussartig warten, wenn ein "richtiger Zug" kommt, auch wenn in demausgebremsten "RE" 450 Menschen sitzen und stehen, die pünktlich zurArbeit möchten. Einen solchen Mangel an Respekt haben diese treuenKunden nicht verdient.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell