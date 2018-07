Westfalenpost: Der Auftritt der Weiter-so-Kanzlerin

Hagen (ots) - Sie will sich nicht neu erfinden, überraschen oderglänzen, nicht mal variieren. Manche Sätze beginnt Angela Merkelgleich mit dem Hinweis "Ich habe das oft gesagt". Im 13. Jahr ihrerKanzlerschaft ist es wohl unvermeidlich. Medialer Auftrieb undErkenntnisgewinn der "sommerlichen Begegnung", wie Merkel ihrePressekonferenz nennt, stehen in einem Missverhältnis. Eine Botschaftwar klar: die Schuldfrage der CSU im Asylstreit. Er war schroff imTon, hat geschadet, Verdruss provoziert, Vertrauen gekostet. Und dochhat er sich für Merkel gelohnt, weil die Kanzlerin ihre Liniedurchgesetzt hat - keine nationalen Alleingänge - und klar gewordenist, dass nur Minister sein kann, wer ihre Richtlinie akzeptiert. Eswaren Passagen, bei denen Minister Seehofer die Ohren geklungen habenmüssen. Unter den Machtpolitikern ist Merkel die Feinmechanikerin,akkurat, sachlich, detailversessen, geduldig. Sie ist indes zunehmendvon Hauruck-Politikern umgeben, Putin, Trump, Erdogan, Orbán, aufseine Art reiht sich da auch Macron ein. Lauter Männer, die glauben,dass sie mit einer Rede, einem Tweet, kurzum: handstreichartig dieDinge verändern können. Die Deutschen schätzen ihre Kanzlerin. Abersie ahnen, dass Merkel aus der Zeit gefallen sein könnte. Sie wollenkeine radikal andere Politik, aber ein neuer Stil wäre schön. Auf dieFrage, wem sie am meisten vertrauen, schnitt der französischePräsident in unserer Umfrage besser als Merkel ab. Das kann nicht anden harten Fakten liegen, an vermeintlichen Erfolgen. Tatsächlichmacht sich bei den Franzosen sogar Ernüchterung breit. Jedes Volksehnt sich nach dem, was es vermisst: die Franzosen nach gutenZahlen, die Deutschen nach einer Regierungschefin, dieleidenschaftlich, begeisternd, mitreißend und keineWeiter-so-Kanzlerin ist. Merkel macht nicht neugierig.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell