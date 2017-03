Westfalenpost: Auftakt mit klarer Kante - Zur Antrittsrede von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident

Hagen (ots) - Ein Auftakt mit überraschend klarer Kante: Der neueBundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Antrittsrede anerster Stelle das Feld gewählt, auf dem er sich als zweifacherAußenminister jahrelang bewegt hat - die Außenpolitik.Zu leise, zu konsensbemüht galt Steinmeier vielen seiner Kritikerals Außenminister. Dass er in der Vergangenheit die Kritik an Putinso moderat vorbrachte, kam zwar in der SPD gut an. Viele aber hättensich deutlichere Worte gewünscht, und diese Kritiker hatte der neueBundespräsident sicher auch im Blick, als er sich jetzt auf Augenhöhe- von Präsident zu Präsident - Recep Tayipp Erdogan vorknöpfte.Die Mahnung an die Adresse der Türkei war glasklar und der Streitum die rechtswidrige Inhaftierung des Welt-Korrespondenten DenisYücel könnte nicht höher eskaliert werden. Der türkische Präsidenthat den Korrespondenten jüngst öffentlich als "Terroristen"vorverurteilt - der deutsche Bundespräsident fordert jetzt als ersteAmtshandlung dessen sofortige Freilassung. Mehr Aufmerksamkeit fürdiesen Fall kann man nicht erzeugen. Diese Chance hat Steinmeier inseiner Antrittsrede geschickt genutzt.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell