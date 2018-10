Westfalenpost: Auf dem Holzweg - Zum Verfall bei den Holzpreisen

Hagen (ots) - Der Klimawandel muss zurzeit für vieles herhalten.Ob er die Dürreperiode und letztlich die Borkenkäferplage ausgelösthat, wird die Zukunft zeigen. Noch fehlen entsprechende Daten. Feststeht: die Waldbesitzer in Südwestfalen haben zu spät reagiert undauch nach dem Orkan Kyrill 2007 in zu großem Maße auf die schnellwachsende aber anfällige Fichte gesetzt. Die Fichte aber hat inunserer Region allein keine Chance mehr. Vielmehr ist Vielfalt imWald angesagt. In Südwestfalen gibt es immer noch zu wenigeLaubbäume. Eine Erkenntnis, die viele Waldbesitzer bereits seit übereinem Jahrzehnt hatten. Das Anliegen der Waldbauern, für dienotwendige Aufforstung finanzielle Hilfe vom Land in Anspruch zunehmen, ist trotzdem berechtigt. Der Wald ist Kulturgut. Und warumsollten nur Branchen wie die Autoindustrie gestützt werden?Allerdings sollten Zuwendungen nur stattfinden, wenn tatsächlich aufklimaresistente Baumarten wie die Esskastanie oder Douglasie gesetztwird. Unser Wald wird sich verändern. Er wird mediterraner werden.Das bedeutet: die, die am Forst verdienen, müssen länger auf Profitwarten.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell