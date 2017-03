Westfalenpost: Atommüll

Hagen (ots) - Es ist müßig, darüber zu streiten, aber der Gedankeist es wert. Wie können sich Politik und Wirtschaft einer Energieverschreiben, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie sie mit demradioaktiven Abfall umgehen? Schon Konfuzius wusste: Wer das Morgennicht bedenkt, wird Kummer haben, bevor das Heute zu Ende geht. 60Jahre lang ist mit der Kernenergie viel Geld verdient worden, dafürmüssen 30.000 Generationen nach uns mit den Folgen deslebensbedrohlichen Mülls leben. Ein Irrsinn, der sich unsererVorstellungskraft entzieht. Wohin mit den bis in alle Ewigkeitverstrahlten Hinterlassenschaften? Das Geschäftsmodell "Nach mir dieSintflut" hat biblische Ausmaße. Der Bundestag hat das Gesetz zurSuche nach einem Endlager verabschiedet. In 14 Jahren soll derStandort gefunden sein, in 33 Jahren soll er in Betrieb gehen undhoch radioaktiven Müll eine Million Jahre lang sicher lagern. Mit23,5 Milliarden Euro haben sich die Energiekonzerne imAtom-Entsorgungspakt von dieser Aufgabe freigekauft. Kein schlechtesGeschäft angesichts milliardenschwerer Gewinne in der Vergangenheitund unabsehbarer Kosten der Lagerung, die künftig die Steuerzahlertragen müssen. In Deutschland geht das letzte Atomkraftwerk 2022 vomNetz.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell