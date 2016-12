Westfalenpost: Armutszeugnis / Kommentar von Martin Korte zum Verfahren gegen einen ehemaligen Flüchtlingsheimleiter

Hagen (ots) - Paul M. ist kein unbescholtener Mensch. Der51-jährige Niederländer wurde in seiner Heimat wegen sexuellenMissbrauchs seiner 14-jährigen Nichte rechtskräftig verurteilt. Nurweil er seine Bewerbungsunterlagen fälschte, konnte der 19-fachvorbestrafte Mann überhaupt Leiter einer Flüchtlingsunterkunft imSauerland werden. Mitleid ist also nicht angebracht. Und trotzdem:Dass Paul M. jetzt mehr als sechs Monate offenbar unschuldig imGefängnis verbrachte, ist eines Rechtsstaates unwürdig. Der Falloffenbart eine beispiellose Pannenserie. 1. Informationsaustauschzwischen den Niederlanden und Deutschland: völlig unzureichend! 2.Kontrolle der Behörden in Deutschland? Zu lasch bis nicht vorhanden!3. Einstellungsverfahren des privaten Flüchtlingsheim-BetreibersEuropean Homecare? Verbesserungswürdig! Und alle schieben dieVerantwortung auf andere. Jetzt reihen sich auch nochStaatsanwaltschaft und Polizei ein beim Spiel mit dem SchwarzenPeter. Den Ermittlern fehlte die richtige Software zum Auswerten vonChatprotokollen? Unglaublich. So arbeiten vielleicht die Behörden ineiner Bananenrepublik; für ein Land, in dem die Bekämpfung vonKriminalität und Terror gerade ganz oben auf der Agenda stehen, istein solches Vorgehen ein Armutszeugnis.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell