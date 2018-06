Westfalenpost: Angela Merkels ewiger Makel

Hagen (ots) - Eigentlich ist es völlig egal, ob Horst Seehofer denSatz tatsächlich gesagt hat oder nicht: Er könne mit dieser Fraunicht mehr zusammenarbeiten, wurde der Innenminister am Wochenendezitiert. Diese Frau, das ist die Bundeskanzlerin - und Seehoferverzichtete auf ein Dementi. Damit steht fest: Das Verhältniszwischen der Regierungschefin und der kleinen Partnerpartei ausBayern ist zerrüttet. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass dieCSU der Kanzlerin gestern noch großzügig eine zweiwöchige Atempausefür bilaterale Gespräche in der EU einräumte. Diese Gnadenfristmindert nicht das Erpressungspotenzial. Mag sein, dass dieVerhandlungen mit Italien, Griechenland und anderen europäischenLändern mit Formelkompromissen enden, so dass sowohl Merkel als auchSeehofer vordergründig ihr Gesicht werden wahren können, weil sieschließlich beide an der Macht bleiben wollen. Die Existenzkrise derUnion, die im Sommer 2015 mit dem Beginn des Flüchtlingsstromseinsetzte, wird sich trotzdem verschärfen, zumal auch die Zahl derChristdemokraten zunimmt, die den Kurs ihrer Chefin in dieser Sachenur noch mit der Faust in der Tasche unterstützen. Merkel ist inihrer Autorität mehr als beschädigt. Wie wollen CSU und CDU unterdieser Führung eigentlich in Zukunft noch vertrauensvoll miteinanderumgehen? Egal wie die Lösungen am Ende aussehen werden: Das Vorgehenin der Flüchtlingskrise wird Merkels ewiger Makel bleiben. Das Endeihrer Ära hat begonnen - und die Entscheidung darüber hat sie nichtmehr selbst in der Hand. Und wer kommt dann? Und wird es dann besser?Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell