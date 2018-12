Westfalenpost: Alltag im Wegwerfmodus

Hagen (ots) - Mittagspause in der Büroküche. Am Stehtisch packendie Kollegen aus, was sie eingekauft haben: Salate und Sushi inPlastikschalen, Coffee-to-go-Becher, fertige Pasta. Zum Nachtischgibt es Ananasstückchen, gelöffelt aus dem Plastikbecher. BeimEinkauf am Abend landet die in Plastik verschweißte Biogurke im Korb.Und wieder locken Salate und Sandwiches zum Mitnehmen - immer umhülltvon Plastik, das Besteck zum Wegwerfen ist gleich dabei. Das Lebenmit der Verpackung passt prima zum gehetzten Alltag. Wen jucken schondie Abfallberge, solange sie von der Müllabfuhr abgeholt werden? Wennes da nur nicht die Bilder von Müllteppichen im Pazifik gäbe. VonWalen, die sich an Plastik überfressen haben. Natürlich landet dieTüte von der Rolle im Obstregal nicht zwangsläufig im Pazifik,sondern eher in der Müllverbrennungsanlage. Aber in den Weltmeerenballt sich der global sorglose Umgang mit Einwegprodukten zu einemernsthaften Problem. Abgesehen davon schwappt der Müll längst auchvor unserer Haustür, im Mittelmeer und in der Nordsee. Wir Deutschenhaben allen Grund, das Thema ernst zu nehmen: Wir produzieren mehrals 220 Kilogramm Plastikmüll pro Kopf im Jahr. Das ist Spitze inEuropa - und ein Ausdruck für einen Lebensstil, den jeder Einzelnefür sich überdenken sollte. Warum eigentlich müssen wir immer undüberall irgendetwas Fertiges aus der Hand essen, statt Lebensmittelbewusst einzukaufen und zuzubereiten? Die Antwort ist wohl: Es istbequemer so und einfacher. Ganz böse gesagt: Wir schaffen esschneller vor den Bildschirm, wo dank Netflix und Co. gleich ganzeStaffeln statt Serien-Episoden locken. Unser Lebensstil ist nicht nurumweltschädlich, sondern auch oberflächlich und teuer. Die EU zwingtuns nun, mit weniger klarzukommen. Im besten Fall verändert das unserBewusstsein. Es gab schon schlechtere Ziele.Pressekontakt:WestfalenpostRedaktionTelefon: 02331/9174160Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell